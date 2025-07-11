В Чехии назначили условный срок мужчине, который напал на двух украинок, узнав об их национальности

11 июля, 19:42
Чешская полиция (фото иллюстративное) (Фото: Policie ČR / X)

В Чехии 50-летнему мужчине, который избил двух украинок в 2023 году из-за их национальности, присудили условное наказание. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщает издание Deník.cz.

Инцидент произошел 13 августа 2023 года, пишет ČTK.

Согласно обвинительному акту, мужчине якобы мешали две украинки с детьми, которые сидели возле катка. Когда мужчина узнал, что они из Украины, то начал нецензурно ругаться. Далее в деле указано, что он подошел к одной из женщин и ударил ее в лицо. Пострадавшая женщина села к нему в машину и попыталась забрать ключи. Когда он попытался вытащить ее, другая 34-летняя женщина напала на него сзади, и мужчина ударил ее кулаком в лицо. Одна из пострадавших получила серьезные переломы лица.

Гражданина Чехии приговорили к шестимесячному заключению с испытательным сроком на 18 месяцев. Ему грозило до пяти лет лишения свободы. Суд признал его виновным только в нарушении общественного порядка. Но приговор еще не окончательный.

Судья также направила потерпевших с возможными исками о возмещении материального и морального вреда в гражданский суд. Она пояснила, что окончательно доказать, что Зденек Гольцкнехт совершил нападение из-за национальности украинок, было невозможно. Кроме того, она указала на противоречия в показаниях потерпевших.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Чехия Избиение Война России против Украины Условно-досрочное освобождение

