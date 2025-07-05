Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса агрессора — АО ВНИИР Прогресс в Чебоксарах Чувашской Республики РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток Комета. Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах Искандер-К, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В Генштабе подтверждают, что средства поражения достигли района цели, результаты уточняются.

Предыдущий удар по заводу Прогресс в Чебоксарах был нанесен в ночь на 9 июня 2025 года. Тогда сообщалось, что по предприятию ударили по меньшей мере два дрона и возник масштабный пожар.