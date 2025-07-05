Силы обороны поразили в Чебоксарах объект российского ВПК, который производит комплектующие к шахедам и Искандерам — Генштаб

5 июля, 17:11
Поделиться:
Силы обороны поразили завод Прогресс в Чебоксарах Чувашской Республики РФ (Фото: Генеральний штаб ЗСУ via Telegram)

Силы обороны поразили завод Прогресс в Чебоксарах Чувашской Республики РФ (Фото: Генеральний штаб ЗСУ via Telegram)

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса агрессора — АО ВНИИР Прогресс в Чебоксарах Чувашской Республики РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток Комета. Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах Искандер-К, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Реклама

В Генштабе подтверждают, что средства поражения достигли района цели, результаты уточняются.

Читайте также:
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне изготавливали на пораженном заводе Прогресс в Чебоксарах

Предыдущий удар по заводу Прогресс в Чебоксарах был нанесен в ночь на 9 июня 2025 года. Тогда сообщалось, что по предприятию ударили по меньшей мере два дрона и возник масштабный пожар.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Российско-украинская война Силы беспилотных систем ОПК РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X