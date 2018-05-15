В трех районах Киева вода временно станет непригодной из-за промывки сетей

В ночь на 17 мая лучше не купаться в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах

Киевводоканал проводить плановую профилактическую промывку сетей в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах - вода станет непригодной к использованию в ночь с 16 на 17 мая.

Согласно сообщению компании, такие меры являются ежегодными.

Профилактика проводится ночью.

В это время специалисты Киевводоканала не рекомендуют пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

Отмечается, что после завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить, а если же визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

В Голосеевском районе в зону работ попадут сети по ул. Голосеевский, ул. Героев Обороны, ул. Родимцева, ул. Потехина, ул. Метрологическая, ул. Заболотного. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 16 на 17 мая, а именно с 24:00 до 05:00.

В Дарницком районе в зону работ попадут сети по ул. Оросительная, ул. Бориспольская, ул. Горбунова, ул. Ремонтная, ул. Света, ул. Коллекторная, ул. Ташкентская, ул. Автопарковая, поселка ЖБК-1, поселка Рембаза, ж/м Новая Дарница. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 16 на 17 мая, а именно с 24:00 до 06:00.

В Шевченковском районе в зону работ попадут сети по ул. Щербакивского, ул. Турчина, ул. Безручко, ул. Якуша Курчака, ул. Рожинська, ул. Дудника, ул. Параджакова, ул. Салютная, ул. Всеволода Петрова, ул. Эстонская, ул. Муромская, ул. Ставропольская, ул. Туполева, ул. Краснодарская, ул. Кирпоноса, ул. Саратовская, ул. Невская, ул. Александровская, ул. Бабушкина, ул. Каминова, ул. Магистральная, ул. Солнечная, ул. Стеценко, ул. Толбухина, ул. Уссурийская, ул. Цулукидзе, ул. Черняховского, ул. Гончара. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 16 на 17 мая, а именно с 21:00 до 03:00.

Напомним, в начале мая в пяти районах Киева ряд домов остались без холодного водоснабжения из-за проведения ремонтных работ.