Отказываются эвакуироваться. В Часовом Яру осталось менее тысячи из 13 тыс. жителей 19 июня, 00:43 Часов Яр (Фото:Український Свідок)

В городе Часов Яр неподалеку Бахмута осталось менее тысячи жителей, большинство из них это пожилые люди, которые не хотят выезжать.

Об этом рассказал глава городской военной администрации Сергей Чаус, передает Радио Свобода.



По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Часовом Яру ориентировочно проживали 13 тысяч человек, сейчас — около 950.

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«К сожалению, количество людей не уменьшается. В настоящее время очень медленно происходит эвакуация. 80%, которые остались, — это пожилые люди. С ними очень сложно работать в этом направлении — не хотят выезжать и покидать свои дома», — рассказал Чаус в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что эвакуация из города продолжается, но в настоящее время она замедлена.

Часов Яр постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.