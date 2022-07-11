Обстрел Часова Яра: количество жертв возросло до 24, удалось спасти еще одного человека

11 июля, 14:53
Сотрудники ГСЧС продолжают спасательные работы (Фото:ДСНС України/Facebook)

Сотрудники ГСЧС продолжают спасательные работы (Фото:ДСНС України/Facebook)

Тела 24 погибших достали спасатели из-под завалов жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области, который в субботу, 9 июля обстреляли войска РФ, также спасти удалось девять человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела двух погибших. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 24 погибших, спасены из-под завалов девяти человек. Визуально наблюдаются тела пяти погибших.

Видео дня

Работы продолжаются.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414020820765813&set=a.293060042861892

Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.

https://www.youtube.com/watch?v=ovZgnPOl6oY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецк Война России против Украины

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