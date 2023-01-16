Российские оккупанты обстреляли школу в Часовом Яре

16 января, 17:02
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Последствия обстрела Часов Яр российскими оккупантами, 16 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия обстрела Часов Яр российскими оккупантами, 16 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В понедельник, 16 января, российские оккупанты обстреляли школу в Часовом Яре Донецкой области. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что в результате вражеского обстрела были повреждены раздевалки, спортзал и окна.

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По словам Кириленко, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате чего повреждены шесть домов.

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Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины Часов Яр

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