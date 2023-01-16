Российские оккупанты обстреляли школу в Часовом Яре
Последствия обстрела Часов Яр российскими оккупантами, 16 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
В понедельник, 16 января, российские оккупанты обстреляли школу в Часовом Яре Донецкой области. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он уточнил, что в результате вражеского обстрела были повреждены раздевалки, спортзал и окна.
По словам Кириленко, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате чего повреждены шесть домов.