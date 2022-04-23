В Центре противодействия дезинформации рассказали о новом методе проведения оккупантами скрытой мобилизации

23 апреля, 18:57
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Оккупанты используют новые методы проведения скрытой мобилизации (Фото:Генштаб)

Оккупанты используют новые методы проведения скрытой мобилизации (Фото:Генштаб)

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Российские оккупанты прибегают к новым методам проведения скрытой мобилизации.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«Так, в нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медийное сопровождение войны России против Украины, появилось сообщение о „сборе и оперативном отправлении добровольцев“ в район Мариуполя для оказания помощи жителям Донбасса», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что для 14-дневной миссии набирают исключительно стрессоустойчивых мужчин в возрасте от 18 лет без серьезных хронических заболеваний. Лица этой категории должны взять с собой паспорт, предметы личной гигиены, спальный мешок и сменную одежду.

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Эксперты Центра не исключают, что такая агитационная работа россиян является одним из элементов механизма скрытой мобилизации — когда лицо не отдает себе отчет, что его отправляют в район ведения боевых действий для непосредственного участия в них.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мобилизация Обман Центр противодействия дезинформации Война России против Украины

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