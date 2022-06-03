Генштаб о ситуации на Донбассе: в центре Северодонецка продолжаются бои, оккупанты штурмуют на других направлениях 3 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе продолжаются ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводили штурмовые действия вблизи Студенки, боевые действия продолжаются.

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На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки оккупанты пытались вести штурмовые действия, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении армия РФ вела огонь в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи Врубовки оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации агрессоры нанесли авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не проводили. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытались вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

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