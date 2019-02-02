Андрей Ставницер
Первые деньги
Сергей Фурса
Нащупали дно
Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Спецтема: Выборы президента Украины

В центре Одессы внедорожник кандидата в президенты Богомолец врезался в Жигули военного

Сегодня, 01:20
2298
Цей матеріал також доступний українською

Руслан Форостяк via Facebook

За рулем ВАЗа, с которым столкнулся внедорожник Богомолец, был военнослужащий ВСУ

В центре Одессы в пятницу вечером, 1 февраля, в ДТП попал автомобиль кандидата в президенты Ольги Богомолец.

Как сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в результате инцидента никто не пострадал.

"Авто кандидата в президенты Ольги Богомолец попало в ДТП сегодня вечером в Одессе. К счастью без пострадавших и без серьезных последствий", – написал он на своей странице в Facebook.

Фото: UA: Одеса

Форостяк отметил, что авария возникла из-за нарушения ПДД водителем внедорожника, в котором находился кандидат, вызвав столкновения с другим автомобилем.

"На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет, а наоборот, чем бы даже как довольны, что попали в новости, то ли довольны компенсацией которую возможно получили",  добавил советник начальника ГУ Нацполиции региона.

Фото: UA:Одеса

Как сообщает Думская, внедорожник Range Rover Богомолец столкнулся с Жигулями, за рулем которых находился военнослужащий Воздушных сил Украины.

Теги:   ДТП Ольга Богомолец Одесса

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Научпоп

Сегодня, 09:00

article_img
Настоящий детектив. Датские ученые опровергли существование темной материи
События

Вчера, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
События

Вчера, 19:19

article_img
Большое интервью. Зураб Аласания рассказал о своем увольнении Радио НВ - видео

Выбор редакции

События

Сегодня, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
Научпоп

Сегодня, 09:00

article_img
Настоящий детектив. Датские ученые опровергли существование темной материи
Политика

Вчера, 13:59

article_img
Президентские дебаты на Радио НВ: Инна Богословская vs Геннадий Балашов - видео

ТОП 3

События

Вчера, 10:01

article_img
В Киеве начинают работу инспекторы по парковке
11645
События

31 января, 22:17

article_img
Аласания отреагировал на увольнение с должности главы Общественного телевидения
8197
События

31 января, 14:28

article_img
Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал - фото
8026