В центре Одессы внедорожник кандидата в президенты Богомолец врезался в Жигули военного Сегодня, 01:20 2298 Цей матеріал також доступний українською Руслан Форостяк via Facebook За рулем ВАЗа, с которым столкнулся внедорожник Богомолец, был военнослужащий ВСУ Руслан Форостяк via Facebook

В центре Одессы в пятницу вечером, 1 февраля, в ДТП попал автомобиль кандидата в президенты Ольги Богомолец.

Как сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в результате инцидента никто не пострадал.

"Авто кандидата в президенты Ольги Богомолец попало в ДТП сегодня вечером в Одессе. К счастью без пострадавших и без серьезных последствий", – написал он на своей странице в Facebook.

Фото: UA: Одеса

Форостяк отметил, что авария возникла из-за нарушения ПДД водителем внедорожника, в котором находился кандидат, вызвав столкновения с другим автомобилем.

"На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет, а наоборот, чем бы даже как довольны, что попали в новости, то ли довольны компенсацией которую возможно получили", добавил советник начальника ГУ Нацполиции региона.

Фото: UA:Одеса

Как сообщает Думская, внедорожник Range Rover Богомолец столкнулся с Жигулями, за рулем которых находился военнослужащий Воздушных сил Украины.