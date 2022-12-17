Безумный дефицит продуктов питания и массовая безработица. В Донецкой области наблюдается гуманитарный кризис — Центр нацсопротивления 17 декабря, 08:27 Донецкая область (Фото:REUTERS/Евхен Титов/File Photo)

На временно оккупированном Донбассе наблюдается гуманитарный кризис, ведь россияне направляют все ресурсы на нужды террористов. В большинстве городов не будет отопления, а также проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, инфраструктура временно оккупированных районов Донбасса не готова к зиме. В большинстве городов не будет отопления, а также проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

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«Исправлять ситуацию оккупанты не могут, ведь передали всю коммунальную технику на нужды военных РФ, и также переориентируют все ресурсы на поддержку российских формирований», — говорится в сообщении.

Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области отмечают безумный дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости. В магазинах постоянно растут цены, а местные из-за массовой безработицы не могут обеспечить себе минимальные условия для проживания.