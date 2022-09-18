В центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Мэр заявил о попытке устранения коллаборната 18 сентября, 21:33 Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве возле многоэтажки в центре города (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве в городе в воскресенье вечером, 18 сентября. Он назвал это вероятным результатом «зачистки ФСБ».

По словам Федорова, взрыв раздался во дворе многоэтажки на улице Ярослава Мудрого (центр Мелитополя).

«По предварительным данным, во время «разборок» они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских — так называемого «начальника ГБР народной милиции», — написал городской голова в Telegram.

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Он отметил, что речь идет о Денисе Стефанкове — одном из 118 предателей-полицейских, в отношении которых готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество.

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