СМИ сообщили о мощном взрыве в центре Мелитополя

15 сентября, 11:18
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В центре Мелитополя прогремел взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В центре Мелитополя прогремел взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 15 сентября, в центре Мелитополя прогремел взрыв, который напугал оккупантов, сообщает РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что уже третий день в городе слышен беспрерывный гул самолетов.

И сегодня российская авиация с утра кружит над Мелитополем.

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О причинах взрыва не сообщается. Местные шутят, что это был салют в честь дня рождения начальника фейкового УВД.

Видео дня

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что войска РФ бегут из города в сторону оккупированного Крыма.

https://www.youtube.com/watch?v=8nB91qDqg9w
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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