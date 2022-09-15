СМИ сообщили о мощном взрыве в центре Мелитополя 15 сентября, 11:18 В центре Мелитополя прогремел взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 15 сентября, в центре Мелитополя прогремел взрыв, который напугал оккупантов, сообщает РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что уже третий день в городе слышен беспрерывный гул самолетов.

И сегодня российская авиация с утра кружит над Мелитополем.

О причинах взрыва не сообщается. Местные шутят, что это был салют в честь дня рождения начальника фейкового УВД.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что войска РФ бегут из города в сторону оккупированного Крыма.

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