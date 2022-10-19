Тряпки испарились. В центре Мариуполе с флагштоков исчезли флаги России — фото 19 октября, 21:54 В центре Мариуполя сняли флаги РФ (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

В центре временно оккупированного россиянами Мариуполя с флагштоков исчезли вывешенные захватчиками флаги России.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко, опубликовав фото в Telegram.

Он также намекнул, что к этому могут быть причастны участники Мариупольского сопротивления.

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«На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки с флагштока. Или, не вдруг. Странным образом россияне не заметили такую неприятность. Мариупольское сопротивление передает привет», — прокомментировал он.

В сентябре Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление, мэрия объясняет это тем, что жители недовольны оккупационными властями.