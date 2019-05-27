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В центре Львова с одного из зданий на голову прохожей упал кирпич, девушку госпитализировали

Сегодня, 18:02
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В центре Львова с одного из зданий на голову прохожей упал кирпич, девушку госпитализировали - фото

moz.gov.ua

Девушку госпитализировали с сотрясением головного мозга

В понедельник, 27 мая, с одного из домов на площади Мицкевича во Львове на голову прохожей упал кусок кирпича.

Как сообщила Львівска хвиля, в результате происшествия 19-летняя пострадавшая была госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга.

По словам ее подруги, инцидент произошел, когда девушки остановились возле здания, чтобы перейти через пешеходный переход.

«На тот момент проводились ремонтные работы. По прибытию патрульных, лиц, проводивших ремонтные работы, на месте не было. Пострадавшую забрала скорая», — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Теги:   Львов

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