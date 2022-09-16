В здании фейковой «прокуратуры ЛНР» прогремел взрыв — видео
Как утверждает кремлевская пропаганда, в результате взрыва ранен фейковый «генпрокурор ЛНР» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)
В пятницу, 16 сентября, в центре временного оккупированного РФ Луганска прогремел взрыв.
Очевидцы обнародовали в соцсетях видео с места происшествия.
По имеющимся данным, взрыв произошел в здании фейковой «прокуратуры ЛНР».
Как утверждает кремлевская пропаганда, в результате происшествия пострадал один из местных коллаборантов.
«Сообщают, что взрыв в Луганске прогремел в кабинете „генпрокурора“, он ранен. По выдутым наружу стеклопакетам видно, что взрыв произошел изнутри», — отметил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Другой информации о происшествии на данное время нет.
Кроме того, сегодня же произошел мощный взрыв и в центре временно подконтрольного РФ Херсона.
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