В здании фейковой «прокуратуры ЛНР» прогремел взрыв — видео 16 сентября, 12:51 Как утверждает кремлевская пропаганда, в результате взрыва ранен фейковый «генпрокурор ЛНР» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В пятницу, 16 сентября, в центре временного оккупированного РФ Луганска прогремел взрыв.

Очевидцы обнародовали в соцсетях видео с места происшествия.

По имеющимся данным, взрыв произошел в здании фейковой «прокуратуры ЛНР».

Как утверждает кремлевская пропаганда, в результате происшествия пострадал один из местных коллаборантов.

Видео дня

«Сообщают, что взрыв в Луганске прогремел в кабинете „генпрокурора“, он ранен. По выдутым наружу стеклопакетам видно, что взрыв произошел изнутри», — отметил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Другой информации о происшествии на данное время нет.

Кроме того, сегодня же произошел мощный взрыв и в центре временно подконтрольного РФ Херсона.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.