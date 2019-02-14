В центре Киева произошла массовая драка между украинскими и немецкими футбольными фанатами Сегодня, 02:10 2611 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек Информатор

В среду вечером, 13 февраля, в центре Киева на Крещатике произошла массовая драка.

По информации сообщества Troublemakers & Ultras Action, подрались футбольные фанаты клубов Динамо и Айнтрахта (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Согласно cообщениям, опубликованным на странице сообщества в Facebook, в драке принимали участие группировки ультрас Динамо под названиями Capitals, FBF и North Company (в общей сложности 42 человека), и ультрас Айнтрахта – Brigade Nassau & Kо (70-80 человек).

Как передает Информатор, в результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек.

Издание отмечает, что фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч Шахтер – Айнтрахт, который состоится в Харькове в четверг, 14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА.

"Несколько десятков из них отдыхали в заведении Портер Паб на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба Динамо. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, но от госпитализации потерпевшие отказались.