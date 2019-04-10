В центре Киева из автосалона украли четыре автомобиля Вчера, 22:59 3634 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции В полиции начали уголовное производство Пресс-служба полиции

В Печерском районе Киева из одного из автосалонов исчезло четыре автомобиля, сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, передает Укринформ.

"Мы подтверждаем информацию. К нам действительно обратился владелец (автосалона - ред.), который сообщил, что в течение определенного времени исчезли четыре автомобиля” - сказала она.

По словам Тимошенко, в полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, незаконное завладение транспортным средством.