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В центре Киева из автосалона украли четыре автомобиля

Вчера, 22:59
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В центре Киева из автосалона украли четыре автомобиля - фото

Пресс-служба полиции

В полиции начали уголовное производство

В Печерском районе Киева из одного из автосалонов исчезло четыре автомобиля, сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, передает Укринформ.

"Мы подтверждаем информацию. К нам действительно обратился владелец (автосалона - ред.), который сообщил, что в течение определенного времени исчезли четыре автомобиля” - сказала она.

По словам Тимошенко, в полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, незаконное завладение транспортным средством.

Теги:   Автомобиль Полиция Киев

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