В центре Киева Hyundai влетел в припаркованный грузовой Ford: двое пострадавших Сегодня, 08:21 1199 Цей матеріал також доступний українською kiev.informator.ua В результате ДТП пострадали двое человек kiev.informator.ua

Ночью в центре на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская Hyundai Accent с тремя пассажирами в салоне врезался в припаркованный на обочине грузовой Ford Transit.

Как сообщает Информатор, водитель Hyundai рассказал, что ехал по Мечникова в сторону Кловского спуска, не превышая скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину начало сносить в сторону обочины, где она столкнулась с припаркованным грузовиком.



В результате удара у Accent значительно повредилась передняя часть, включая моторный отсек. Детали от авто разлетелись по дороге. В свою очередь, у Ford отпали задний бампер и запасное колесо.

В результате аварии пострадали водитель Ford и пассажир Hyundai. Их госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что владелец легкового автомобиля, по их мнению, пьян, так как у него был слышен явный запах алкоголя изо рта и временами невнятная речь.