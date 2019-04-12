В центре Киева Hyundai влетел в припаркованный грузовой Ford: двое пострадавших
Ночью в центре на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская Hyundai Accent с тремя пассажирами в салоне врезался в припаркованный на обочине грузовой Ford Transit.
Как сообщает Информатор, водитель Hyundai рассказал, что ехал по Мечникова
в сторону Кловского спуска, не превышая скорости. В какой-то момент водитель не
справился с управлением и машину начало сносить в сторону обочины, где она столкнулась
с припаркованным грузовиком.
В результате удара у Accent значительно повредилась передняя часть, включая моторный отсек. Детали от авто разлетелись по дороге. В свою очередь, у Ford отпали задний бампер и запасное колесо.
В результате аварии пострадали водитель Ford и пассажир Hyundai. Их госпитализировали.
Очевидцы сообщили, что владелец легкового автомобиля, по их мнению, пьян, так как у него был слышен явный запах алкоголя изо рта и временами невнятная речь.