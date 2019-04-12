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В центре Киева Hyundai влетел в припаркованный грузовой Ford: двое пострадавших

Сегодня, 08:21
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В центре Киева Hyundai влетел в припаркованный грузовой Ford: двое пострадавших - фото

kiev.informator.ua

В результате ДТП пострадали двое человек

Ночью в центре на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская Hyundai Accent с тремя пассажирами в салоне врезался в припаркованный на обочине грузовой Ford Transit.

Как сообщает Информатор, водитель Hyundai рассказал, что ехал по Мечникова в сторону Кловского спуска, не превышая скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину начало сносить в сторону обочины, где она столкнулась с припаркованным грузовиком.

В результате удара у Accent значительно повредилась передняя часть, включая моторный отсек. Детали от авто разлетелись по дороге. В свою очередь, у Ford отпали задний бампер и запасное колесо.

В результате аварии пострадали водитель Ford и пассажир Hyundai. Их госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что владелец легкового автомобиля, по их мнению, пьян, так как у него был слышен явный запах алкоголя изо рта и временами невнятная речь.

Теги:   Киев ДТП

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