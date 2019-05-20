В центре Харькова подожгли волонтерскую палатку 20 мая, 10:03 771 Цей матеріал також доступний українською UA: Харків/Facebook В палатке было трое дежурных UA: Харків/Facebook

В ночь на понедельник, 20 мая, неизвестные подожгли волонтерскую палатку на площади Свободы в центре Харькова.

Об этом сообщил соорганизатор пикета Все для победы Борис Редин, пишет UA Харьков.

Огонь уничтожил часть шатра и двери, а также табличку приемной народного депутата Украины Ярослава Маркевича.

«Подожгли дверь примерно в 04:30 утра. В палатке были трое дежурных, которые вместе с полицейскими тоже дежурили рядом и потушили огонь», — рассказал он.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, демонтаж волонтерской палатки поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Петиция о ее сносе набрала необходимое количество подписей за сутки.

9 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки, а нардеп Ирина Геращенко решила открыть там приемную.

Комиссия, которая рассматривала вопрос демонтажа волонтерской палатки на площади Свободы в Харькове, предложила перенести ее на площадь Защитников Украины. Активисты отказались от такого предложения и заявили, что готовы к суду.

Суд первой инстанции разрешил оставить палатку в центре города.

Палатка Все для перемоги была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.

По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.