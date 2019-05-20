В центре Харькова подожгли волонтерскую палатку
В ночь на понедельник, 20 мая, неизвестные подожгли волонтерскую палатку на площади Свободы в центре Харькова.
Об этом сообщил соорганизатор пикета Все для победы Борис Редин, пишет UA Харьков.
Огонь уничтожил часть шатра и двери, а также табличку приемной народного депутата Украины Ярослава Маркевича.
«Подожгли дверь примерно в 04:30 утра. В палатке были трое дежурных, которые вместе с полицейскими тоже дежурили рядом и потушили огонь», — рассказал он.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, демонтаж волонтерской палатки поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Петиция о ее сносе набрала необходимое количество подписей за сутки.
9 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки, а нардеп Ирина Геращенко решила открыть там приемную.
Комиссия, которая рассматривала вопрос демонтажа волонтерской палатки на площади Свободы в Харькове, предложила перенести ее на площадь Защитников Украины. Активисты отказались от такого предложения и заявили, что готовы к суду.
Суд первой инстанции разрешил оставить палатку в центре города.
Палатка Все для перемоги была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.
По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.