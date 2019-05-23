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В центре Харькова неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, принадлежащий чиновнику горсовета — СМИ

Вчера, 10:50
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В центре Харькова неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, принадлежащий чиновнику горсовета — СМИ - фото

Нацполиция

В результате пожара пострадала передняя часть кузова машины

В среду вечером, 22 мая, в центре Харькове неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, который был припаркован через дорогу от здания мэрии.

В результате происшествия он получил термические повреждения передней части кузова.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, автомобиль принадлежит 37-летнему местному жителю.

При этом, по данным портала 057.ua, речь идет о директоре Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексее Богаче.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Теги:   Горсовет Чиновники Автомобиль Поджог Харьков

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