В центре Харькова неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, принадлежащий чиновнику горсовета — СМИ
В среду вечером,
22 мая, в центре Харькове неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, который был
припаркован через дорогу от здания мэрии.
В результате
происшествия он получил термические повреждения передней части кузова.
Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, автомобиль принадлежит 37-летнему местному
жителю.
При этом, по данным портала 057.ua, речь идет о директоре Департамента коммунального хозяйства
Харьковского городского совета Алексее Богаче.
Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194
(умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.