В центре Харькова неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, принадлежащий чиновнику горсовета — СМИ Вчера, 10:50 599 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В результате пожара пострадала передняя часть кузова машины Нацполиция

В среду вечером, 22 мая, в центре Харькове неизвестные подожгли Volkswagen Touareg, который был припаркован через дорогу от здания мэрии.

В результате происшествия он получил термические повреждения передней части кузова.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, автомобиль принадлежит 37-летнему местному жителю.

При этом, по данным портала 057.ua, речь идет о директоре Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексее Богаче.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.