В центре Энергодара оккупанты установили спутниковую тарелку, чтобы проводить агитацию 26 марта, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты устанавливают спутниковую тарелку (Фото:Энергоатом via Telegram)

В центре Энергодара российские оккупанты установили свою спутниковую тарелку для обеспечения вещания. Они планируют проводить агитацию среди местных жителей.

Об этом сообщает в Telegram Энергоатом.

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«В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, оккупанты установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан», — говорится в сообщении.

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Также отмечено, что вокруг здания выставили вооруженную охрану.