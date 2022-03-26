В центре Энергодара оккупанты установили спутниковую тарелку, чтобы проводить агитацию
Оккупанты устанавливают спутниковую тарелку (Фото:Энергоатом via Telegram)
В центре Энергодара российские оккупанты установили свою спутниковую тарелку для обеспечения вещания. Они планируют проводить агитацию среди местных жителей.
Об этом сообщает в Telegram Энергоатом.
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«В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, оккупанты установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан», — говорится в сообщении.
Также отмечено, что вокруг здания выставили вооруженную охрану.