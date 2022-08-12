В центре Черновцов избавились от статуи красноармейца — видео 12 августа, 15:24 Решение о демонтаже монумента было принято по итогам публичного обсуждения (Фото:Скриншот видео Черновицкого горсовета)

В пятницу, 12 августа, в Черновцах демонтировали памятник красноармейцу, который находился на Соборной площади.

Об этом сообщили в Telegram-канале местного горсовета, опубликовав видео сноса монумента, который был установлен перед гранитным обелиском.

Там отметили, что возня с документами оказалась более продолжительной, чем сам демонтаж бронзового солдата.

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«Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Переместим туда, где ему место», — говорится в сообщении.

Сносу монумента предшествовали публичное обсуждение, по итогу которого большинство его участников высказались за то, чтобы убрать символ тоталитарного советского режима с центра города.

«Часть просила создать условный парк тоталитаризма или парк нацизма и переместить солдата туда. Наше Государственное управление архитектуры работает над ним с Минкультом… Что будет вместо солдата — тоже будем решать все вместе, но уже после нашей победы. Реализовывать идеи будем во время реконструкции общественного пространства», — добавили в горсовете.

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