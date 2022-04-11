Под Киевом обнаружили общую могилу с погибшими украинцами 11 апреля, 06:53 Цей матеріал також доступний українською Полицейские готовятся накрыть тело мирного жителя, убитого русскими солдатами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении общей могилы украинцев в селе Бузова под Киевом. Такие данные предоставила разведка, о количестве тел пока не сообщается.

Об этом сообщило ведомство в Twitter.



Война России против Украины — главные события 10 апреля

В ведомстве заявили, что продолжают появляться дополнительные доказательства вероятных военных преступлений России.

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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

В частности, британская разведка заявляет об обнаружении вблизи села Бузова в Киевской области братской могилы с погибшими украинскими гражданскими.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Украинские правоохранители по состоянию на воскресенье, 10 апреля, подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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