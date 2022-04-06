Нацгвардия задержала в Буче банду мародеров 6 апреля, 15:09 Цей матеріал також доступний українською У злоумышленников изъяли имущество, происхождение которого они объяснить не смогли (Фото:МВД)

Бойцы Нацгвардии задержали в освобожденной от российских захватчиков Буче Киевской области банду мародеров.

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Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.

«При отработке адреса в Буче по указанию местных жителей военнослужащие обнаружили трех мужчин, у которых в ангаре возле дома было обнаружено большое количество имущества, происхождение которого они объяснить не смогли. Все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции», — рассказали правоохранители.

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