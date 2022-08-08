Зверства оккупантов. В Бучанской общине в результате вторжения России погибли по меньшей мере 458 человек 8 августа, 17:47 Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье (Фото:Полиция Киевской области via Facebook)

Заммэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская заявила, что на территории Бучанской общины нашли и идентифицировали 458 тел людей, погибших в результате вторжения России.

Об этом сообщает Суспільне.

По ее словам, среди них – 419 – были убиты военными РФ.

Среди погибших 12 детей до 21 года — большинство из них были расстреляны в автомобилях во время эвакуации из города.

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Чиновница рассказала, что 116 тел нашли в братской могиле у церкви Андрея Первозванного и всех святых. В каждом случае гибели мирных жителей города ведется отдельное расследование.

Кроме того, более 50 погибших были найдены непохороненными.

«Когда мы говорим о не изъятых телах, там есть не идентифицированные, в пяти случаях нельзя установить даже пол. Это вопрос к экспертам, как с этими случаями справляться» — сказала она.

Скорик-Шкаровская добавила, что тела погибших увезли в пять моргов Белой Церкви, Вышгорода и Киева.

Кроме этого, в плен российских военных попали 14 жителей Бучанской общины. Десять человек считаются пропавшими без вести.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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