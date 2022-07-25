В Буче сносят дома, пострадавшие от бомбардировок РФ — видео

25 июля, 13:19
В Буче сносят многоэтажки, которые сильно пострадали от российских обстрелов (Фото:НВ)

В Буче сносят многоэтажки, которые сильно пострадали от российских обстрелов (Фото:НВ)

В Буче Киевской области сносят многоэтажные дома, которые сильно пострадали от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

Кулеба опубликовал видео и фото, на которых видно, как сносят недавно построенный жилой дом комплекса Новая Буча.

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«Экспертная комиссия признала здание непригодным для эксплуатации. Поэтому здесь уже демонтировали две секции. Продолжается уборка территорий от строительного мусора», — отметил он.

Жильцам уже предложили временное жилье. В будущем они смогут переселиться в новые квартиры.

Киевская область была полностью освобождена от оккупантов 2 апреля. Город Буча, которому президент Зеленский присвоил звание города-героя, стала одним из печальных доказательств жестокости русской армии.

После побега российских оккупантов из Киевской области стали понятны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни человек. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Буча Киевская область Снос Война России против Украины

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