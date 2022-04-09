Просил отдать вино. Оккупант застрелил в Буче экс-нардепа с пророссийскими взглядами 9 апреля, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Александр Ржавский (Фото:Александр Ржавский/Facebook)

Украинский экс-нардеп, кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года и бизнесмен пророссийских взглядов Александр Ржавский был застрелен в Буче российским оккупантом.

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Об этом сообщил журналист Александр Швец, а позже подтвердили дочери погибшего.

«Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину. В середине февраля говорил о гуманности россиян: „Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не поступала, как фашисты, в аннексированном Крыму?“», — отмечает Швец.

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По словам журналиста, 63-летний Ржавский пытался найти общий язык с оккупантами, когда они вошли в Бучу и «поселились в его обширном поместье».

«Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку (позже появилось сообщение, что конфликт возник из-за бутылки вина — ред.). Был тут же безжалостно застрелен. В его же доме. На глазах у людей. Московские „братья“ показали ему своё истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался…» — пишет Швец.

Дочери погибшего в посте, опубликованном на странице Александра Ржавского, отрицают слова журналиста о пророссийских взглядах погибшего. Они утверждают, что экс-нардеп «хотел мира, чтобы не умирали люди, чтобы власти принимали правильные решения, чтобы глаза народа не были слепы».

«Я его дочь, я знаю о его взглядах из первых уст, я знала о его отношении к войне, к рф и ко всему происходящему в мире. Да, он не мог поверить в то что начнётся полномасштабная война! А кто вообще мог представить себе этот кошмар наяву? У каждого украинца с момента начала войны произошла полная переоценка ценностей и папа не стал исключением», — говорится в сообщении.

В своих постах на странице в Facebook Ржавский утверждал, что именно Украина не выполняла Минские соглашения, критиковал Революцию Достоинства и отрицал наличие российских войск в ОРДЛО. А с начала полномасштабной войны России против Украины сомневался в том, кто стреляет по украинским городам.

Как рассказывают его дочери, после начала боевых действий погибший остался в Буче, чтобы следить за домом и домашними животными. А также отрицают, что в их доме располагалась база российских войск.

«Это просто ересь и мысли воспаленного ума. Для любопытных отвечу — их база находилась в Victoria Park, ведь именно там 22 марта мой отец попал в плен, выехав за гуманитарной помощью, где его держали более суток. После чего солдаты бесцеремонно врывались в наш дом забирали телефоны и еду, после чего ушли», — говорится в сообщении.

По их информации, 27 марта российский оккупант зашел в дом и под дулом автомата выпрашивал бутылку вина.

«Алкоголь ему дали (как еду и телефоны ранее), чтобы он ушел и не возвращался. Однако он хотел не только выпить, а еще и крови. Он держал на мушке и мою тетю, которая прибежала на помощь моему папе, своему младшему брату, но было слишком поздно», — рассказывают они.

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