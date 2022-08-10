В Буче похоронили 15 человек, которых не смогли опознать 10 августа, 00:44 В Буче похоронили 15 мирных жителей, тела которых не опознали (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Буче во вторник, 9 августа, похоронили 15 гражданских, тела которых не смогли опознать, — 14 мужчин и одну женщину.

Как сообщает Суспільне, восемь мужчин, которых российские военные пытали и расстреляли, нашли в селе Мироцкое. Заместительница городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская сказала, что на их телах обнаружили следы пыток, ранения в голову и грудную клетку.



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«Сожженная в машине женщина на Яблонской улице, есть скелет погибшего в машине мужчины. Из одной могилы, где были эксгумированы трое, один опознан, он из Бучи. Из другой могилы, где семь эксгумированы, также опознали одного мужчину из Бучи. Мы подозреваем, что это тела наших людей, захваченных в Буче, но запытанных в Мироцком. Соответственно, мы должны их похоронить», — сказала она.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Суспільне пишет, что, если родные погибших найдутся, связь можно будет установить по процедуре ДНК и с разрешения следствия перезахоронить человека или заменить табличку на могиле.

Накануне в Бучанском горсовете сообщили, что на территории громады нашли и идентифицировали 458 тел людей, погибших в результате полномасштабного вторжения России. Из них 419 были убиты российскими военными. Среди погибших 12 детей до 21 года, большинство из которых оккупанты расстреляли в машинах во время эвакуации.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

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