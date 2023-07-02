В Буче открыли инсталляцию в память о жителях, погибших во время российской оккупации 2 июля, 20:22 В Буче открыли инсталляцию в память о погибших жителях (Фото:Денис Казанский / Telegram)

В Буче перед входом в городской парк установили инсталляцию в память о жителях города, погибших во время российской оккупации в марте 2022 года. На ней записаны имена 501 человека, убитого россиянами.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook.

«Помним всех поименно. Приглашаю присоединиться, чтобы вместе почтить память о всех убитых россиянами бучанцев. Их у нас 501. Это мероприятие нацелено привлечь внимание всех сообществ к тем преступлениям, которые страна-оккупант совершала в нашем городе. Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале», — написал мэр.

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В городе в воскресенье, 2 июля, состоялся вечер памяти о погибших жителях.

Бучанская резня. Что известно о зверствах российских оккупантов в Киевской области

После бегства российских оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным, в Киевской области после освобождения от российских захватчиков было обнаружено 1348 тел гражданских, погибших от рук оккупантов. Из них 500 тел нашли на территории Бучи. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Украина заявляет, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была преднамеренной. 14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время Россия цинично отвергла обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Кремль распространяет пропагандистский тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела «специально разложили» на улицах городов для создания «картинки» для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.