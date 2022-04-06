В Буче оккупанты убили около 320 мирных жителей — мэр
Около 320 мирных жителей погибли в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что в городе убиты около 320 мирных жителей.
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В комментарии Русской службе Би-би-си он сообщил, что российские военные специально охотились за местными политиками.
Федорук заявил, что приглашает главу российского МИДа Сергея Лаврова в Бучу, чтобы он «увидел тела погибших людей и посмотрел в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, которые стали сиротами».
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей.
В свою очередь кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк, якобы мирные жители были казнены уже после ухода ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно с приходом российских войск.
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