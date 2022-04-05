В Буче осталось 3700 жителей, которые не эвакуировались с начала войны — мэр города 5 апреля, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Буча (1 марта 2022 года) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Киевской области городе Буча, где проходили упорные бои, остается 3 700 жителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Федорук отметил, что уже после 7 апреля врачи и коммунальщики смогут возвращаться в город.



«За неделю, вероятно, будет возможность возвращаться в нормальную жизнь. Город разминируют четвертый день», — отметил городской голова Бучи.

Видео дня

Также в городе работают над восстановлением водоснабжения и газоснабжения. Четвертый день подряд идет разминирование территорий, особенно там, где были укрепления оккупантов и стояла их артиллерия.

Специалисты проверяют и многоквартирные дома, социальные объекты и частные дома.

«Практически в каждую квартиру оккупанты заходили, неизвестно, что они оставили. Поэтому гражданским мы не рекомендуем возвращаться в город», — сказал мэр.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей.

В свою очередь кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк, якобы мирные жители были казнены уже после ухода ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно с приходом российских войск.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.