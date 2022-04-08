В Буче уже идентифицировали 163 убитых российскими оккупантами жителей 8 апреля, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Половину погибших жителей Бучи идентифицировали (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей.



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В интервью Голосу Америки он рассказал, что всего за всем оккупации погибло 320 жителей города.

«Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города — на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ… На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были — или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье», — отметил Федорук.

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Ранее Федорук сообщал, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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