«Вместо имени — номер». В Буче около 50 погибших до сих пор неопознаны — глава ОВА 15 августа, 21:29 Буча (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

В Буче Киевской области неидентифицированными остается около полусотни гражданских, погибших в результате российской военной агрессии. У всех взяты образцы ДНК.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в Буче продолжают хоронить убитых россиянами мирных жителей, личности которых не смогли установить. Так, 35 человек похоронили на прошлой неделе.

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«Это обычные люди, которых убили россияне за то, что они украинцы. Они убегали от войны и были расстреляны в автомобилях. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах. На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени — номер. Всего оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских», — сказал Алексей Кулеба.

В Буче во вторник, 9 августа, похоронили 15 гражданских, тела которых не смогли опознать, — 14 мужчин и одну женщину.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

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