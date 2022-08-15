«Вместо имени — номер». В Буче около 50 погибших до сих пор неопознаны — глава ОВА

15 августа, 21:29
Буча (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

Буча (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

В Буче Киевской области неидентифицированными остается около полусотни гражданских, погибших в результате российской военной агрессии. У всех взяты образцы ДНК.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в Буче продолжают хоронить убитых россиянами мирных жителей, личности которых не смогли установить. Так, 35 человек похоронили на прошлой неделе.

Видео дня

Читайте также:
«Я не ожидал такой жестокости». Легендарный фоторепортер Лукацкий откровенно — о войне в Украине и о кадрах, которые не сможет забыть

«Это обычные люди, которых убили россияне за то, что они украинцы. Они убегали от войны и были расстреляны в автомобилях. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах. На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени — номер. Всего оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских», — сказал Алексей Кулеба.

В Буче во вторник, 9 августа, похоронили 15 гражданских, тела которых не смогли опознать, — 14 мужчин и одну женщину.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Читайте также:
Выжил, прикинувшись мертвым. История украинца Ивана Скибы, уцелевшего в плену россиян в Буче— ВВС

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Буча Киевская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Штаб «вагнеровцев» в Попасной после удара ВСУ (Фото:Денис Казанский via Facebook)
«Ощущение безнаказанности» /
Как российская пропаганда помогла ликвидировать штаб ЧВК Вагнера в Попасной — интервью
15 августа, 20:53
События
Топливная таблетка с дейтерием и тритием, на которую направляются сразу 193 мощных лазера, пробуждая ядерную реакцию (Фото:James Wickboldt/LLNL)
Заработало! /
Американские ученые добились исторического прорыва для термоядерной энергетики
15 августа, 20:03
Научпоп
Ученые считают, что до падения древних метеоритов на Земле существовал единый суперконтинент (Фото:Shad.off / depositphotos)
Вы здесь откуда? /
Австралийские ученые разгадали загадку появления континентов на Земле
15 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X