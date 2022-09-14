Зверства армии РФ. В Буче после освобождения города от оккупантов обнаружили 422 тела убитых мирных жителей — полиция 14 сентября, 12:52 В Буче священник проводит отпевание 15 неизвестных (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Буче после освобождения города от российских оккупантов обнаружили 422 тела убитых мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области Facebook.

"422 тела убитых оккупантами мирных жителей обнаружили в городе после деоккупации", - говорится в сообщении.

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Начальник областной полиции Андрей Небитов заявил, что места массовых казней полицейские находили в подвалах, на улицах, в гаражах.

По его словам, когда российские солдаты зашли на территорию одного из гаражных кооперативов, потребовали, чтобы все люди вышли из гаражей. Однако люди, которые находились в одном из этих гаражей, отказались выходить. После этого, по информации свидетелей, этих людей расстреляли и сожгли.

Небитов заявил, что во время осмотра этого места происшествия правоохранители обнаружили останки граждан и предполагают, что это тела трех человек, но кости сильно обгорели.

«У них специфический фиолетовый оттенок, это говорит о том, что тело, скорее всего, сначала обливали бензином, а потом подожгли», — рассказал он.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

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