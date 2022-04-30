В Киевской области нашли массовое захоронение с замученными до смерти людьми — полиция

30 апреля, 13:38
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Оккупанты закопали своих жертв в лесу рядом с селом Мироцкое (Фото:Нацполиция)

Оккупанты закопали своих жертв в лесу рядом с селом Мироцкое (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители нашли в Бучанском районе еще одно массовое захоронение с людьми, ставшими жертвами пыток российских оккупантов.

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Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Место захоронения с телами трех мужчин было обнаружено в лесу рядом с селом Мироцкое. Российские военные связывали им руки, намотали на лицо ткань, чтобы закрыли глаза, а у двух жертв во рту находились кляпы.

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«Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В конце каждому из мужчин стреляли в ухо», — рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Всего после отступления войск РФ из Киевской области на ее территории было обнаружено более 1200 тел граждан, убитых российскими оккупантами.

https://www.youtube.com/watch?v=qrAW_fpx-oI
https://www.youtube.com/watch?v=Nll8roymsLk
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Буча Киевская область Военные преступления Массовые захоронения Война России против Украины

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