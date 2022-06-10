В Киевской области гражданский грузовик подорвался на мине. Водитель чудом выжил — ГСЧС

10 июня, 15:37
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Водитель грузовика выжил, отделавшись легкими травмами (Фото:ГСЧС)

Водитель грузовика выжил, отделавшись легкими травмами (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 10 июня, в Бучанском районе Киевской области подорвался гражданский грузовик.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Причиной взрыва стала мина, на которую DAF с прицепом, наполненным песком, наехал вблизи хутора Почепин Макаровского территориальной громады.

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В результате взрыва грузовик загорелся, однако его водителю удалось выжить, отделавшись легкими травмами.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мины Киевская область Грузовик Взрыв Война России против Украины

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