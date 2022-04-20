Госизмена и мародерство: в Бучанском районе 17-летний подросток добровольно помогал оккупантам 20 апреля, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Подросток указывал оккупантам на дома и магазины, где могли храниться ценные вещи (Фото:Офис генпрокурора)

Правоохранители задержали 17-летнего жителя одного из сел Бучанского района, который во время российской оккупации добровольно перешел на сторону захватчиков.

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Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что подросток передавал ВС РФ сведения о магазинах и домах, где могли храниться ценные вещи, за что «получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск».

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Кроме того, в некоторых случаях он и сам участвовал в разграблении имущества своих односельчан.

В данное время несовершеннолетнему коллаборанту уже сообщили о подозрении в государственной измене и мародерстве.

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