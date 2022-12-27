Группа украинских военных погибла на границе Брянской области РФ — СМИ

27 декабря, 10:26
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Один из бойцов ВСУ подтвердил смерть украинских разведчиков (Фото:АрміяInform)

Один из бойцов ВСУ подтвердил смерть украинских разведчиков (Фото:АрміяInform)

Группа украинских военнослужащих погибла на границе Брянской области РФ во время выполнения боевого задания, сообщили пропагандистские РИА Новости со ссылкой на ФСБ, а позже подтвердил боец ВСУ Евгений Карась в своем Telegram.

При этом, в Генштабе ВСУ пока не комментируют гибель украинских военных на территории РФ.

ФСБ страны-агрессора РФ утверждает, что была уничтожена «ДРГ» во время боестолкновения 25 декабря при «попытке проникновения на территорию Брянской области с Украины».

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Карась из обнародованных и выложенных в сеть фото сделал вывод, что украинские военные погибли, попав на минное поле.

Отмечается, что у украинских разведчиков было якобы западное оружие, в частности, немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, а также приборы связи, навигации и бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.

Российские спецслужбы также назвали имена погибших:

  • Юрий Горовец — 1988 года рождения, позывной Святоша, командир группы;
  • Максим Михайлов — 1990 года рождения, позывной Непийпиво;
  • Тарас Карпюк — 1984 года рождения, позывной Тарасий;
  • Богдан Лягов — 2003 года рождения, позывной Апполон.

Карась поделился воспоминаниями о погибших, троих из них он знал лично.

По данным британской разведки, недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной.

Периодически в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ происходят «хлопки» и раздаются взрывы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Брянская область Разведчик Война России против Украины

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