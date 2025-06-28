Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов в Брянской области России

Дым в Брянске после удара дронами 28 июня 2025 года (Фото: Генштаб)

Об этом сообщили в субботу, 28 июня, на странице Генштаба.

Отмечается, что подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по объектам материально-технического обеспечения российских оккупантов.

В частности, поразили склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ).

Генштаб подтвердил факт попадания и возникновения пожара на территории объекта. Последствия поражения военных объектов оккупантов уточняются.

Ранее источники NV сообщили, что главное управление разведки Минобороны поразило дронами объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны страны-агрессора России в Брянске.

В российском городе ночью раздавались взрывы, была слышна стрельба. Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором слышны взрывы и виден дым в районе 120-го арсенала ГРАУ в Брянске.

Минобороны РФ заявило об «уничтожении» 11 БпЛА над Брянской областью ночью и утром 28 июня.

28 июня в сети сообщалось об атаке БПЛА на аэродром Кировское в Крыму. Мониторинговый канал Крымский ветер написал о поражении российского склада с боеприпасами, объектов ПВО, самолетов и вертолетов.