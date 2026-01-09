В Киевской области после ночного удара РФ из-под завалов спасли семью с 5-летним ребенком

В Броварском районе семью деблокировали из подвального помещения частного дома (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Броварском районе Киевской области спасатели достали из-под завалов семью из четырех человек после российского удара .

Об этом сообщает ГСЧС.

Чрезвычайники спасли маму, папу, бабушку и 5-летнего ребенка из одной семьи. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице.

В ГСЧС уточнили, что в ночь на пятницу, 9 января, страна-агрессор Россия атаковала почти все районы Киевской области.

Реклама

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В результате обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.

Спасатели работали на 11 локациях и ликвидировали пожары.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Председатель Киевской ОГА Николай Калашник заявил, что в Броварском районе семью деблокировали из подвального помещения частного дома, где произошел пожар.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

По его данным, в Вышгородском районе в результате атаки РФ поврежден частный дом, в Обуховском — складские помещения и дом.

В то же время в Броварском районе вспыхнули пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. В Бориспольском районе повреждены два частных дома.

Калашник добавил, что в результате российского обстрела один человек получил резаную рану предплечья. Ему оказали необходимую помощь на месте.

В ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами Калибр.

В столице повреждена критическая инфраструктура, есть многочисленные попадания по жилым многоэтажкам. По последним данным властей, погибли четыре человека, 22 — пострадали. В городе возникли перебои с теплоснабжением и электричеством.