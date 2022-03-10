В Броварском районе ВСУ разбили танковую колонну оккупантов, командир полка уничтожен — видео и перехват переговоров 10 марта, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные эффектно уничтожили российских оккупантов в Броварском районе (Фото:Генштаб)

В Киевской области украинские военные нанесли удар по наступательной бронегруппе российских оккупантов в Броварском районе и заставили их отступить.

Также был перехвачен разговор российских военных.



Отмечается, что работала 72 отдельная механизированная бригада и бойцы полка Азов.

Согласно перехваченному разговору, понес потери 6-й полк. Командир полка оккупантов погиб.

Слушайте подкаст на эту тему

Российский офицер сообщает, что по ним работала украинская артиллерия, танки и ударные беспилотники.

Генштаб также опубликовал фото с места уничтожения оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.