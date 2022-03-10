В Броварском районе ВСУ разбили танковую колонну оккупантов, командир полка уничтожен — видео и перехват переговоров

10 марта, 14:04
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Украинские военные эффектно уничтожили российских оккупантов в Броварском районе (Фото:Генштаб)

Украинские военные эффектно уничтожили российских оккупантов в Броварском районе (Фото:Генштаб)

В Киевской области украинские военные нанесли удар по наступательной бронегруппе российских оккупантов в Броварском районе и заставили их отступить.

Также был перехвачен разговор российских военных.

Отмечается, что работала 72 отдельная механизированная бригада и бойцы полка Азов.

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501834943051280386

Согласно перехваченному разговору, понес потери 6-й полк. Командир полка оккупантов погиб.

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Российский офицер сообщает, что по ним работала украинская артиллерия, танки и ударные беспилотники.

Генштаб также опубликовал фото с места уничтожения оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269113142068438
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Бровары Полк Азов Война России против Украины

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