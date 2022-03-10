В Броварском районе ВСУ разбили танковую колонну оккупантов, командир полка уничтожен — видео и перехват переговоров
Украинские военные эффектно уничтожили российских оккупантов в Броварском районе (Фото:Генштаб)
В Киевской области украинские военные нанесли удар по наступательной бронегруппе российских оккупантов в Броварском районе и заставили их отступить.
Также был перехвачен разговор российских военных.
Отмечается, что работала 72 отдельная механизированная бригада и бойцы полка Азов.
Согласно перехваченному разговору, понес потери 6-й полк. Командир полка оккупантов погиб.
Российский офицер сообщает, что по ним работала украинская артиллерия, танки и ударные беспилотники.
Генштаб также опубликовал фото с места уничтожения оккупантов.
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