Пожар в доме в результате атаки БпЛА на Броварской район Киевской области, 20 апреля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 20 апреля, атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения, сообщает руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

Раненого госпитализировали. В результате атаки повреждены два частных дома.

Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за российского удара в частном секторе возник пожар, спасатели уже ликвидировали его.

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Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

Ночью из-за угрозы ударных БпЛА в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. В Кривом Роге Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.

Также сообщалось об ударах по Харькову и области. Мэр областного центра Игорь Терехов писал о двух пострадавших.