Россия атаковала шахедами Броварской район Киевской области, горели жилые дома — фото
Пожар в доме в результате атаки БпЛА на Броварской район Киевской области, 20 апреля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)
Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 20 апреля, атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения, сообщает руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.
Раненого госпитализировали. В результате атаки повреждены два частных дома.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за российского удара в частном секторе возник пожар, спасатели уже ликвидировали его.
Ночью из-за угрозы ударных БпЛА в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. В Кривом Роге Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.
Также сообщалось об ударах по Харькову и области. Мэр областного центра Игорь Терехов писал о двух пострадавших.