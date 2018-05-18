В Броварах задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили гранаты

Главное управление Национальной полиции Киевской области сообщает, что 17 мая в городе Бровары был задержан 35-летний мужчина, в рюкзаке которого находилось две гранаты Ф-1.

Местный житель, который ранее был судим, объяснил, что украл гранаты у незнакомых людей.

Полиция начала криминальное производство по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, мужчину, который в 2015 году в Измаиле Одесской области бросил в сотрудников полиции осколочную гранату, приговорили к 13 годам лишения свободы.