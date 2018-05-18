В Броварах задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили гранаты

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Гранаты Ф-1
Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області via Facebook

Гранаты Ф-1

Главное управление Национальной полиции Киевской области сообщает, что 17 мая в городе Бровары был задержан 35-летний мужчина, в рюкзаке которого находилось две гранаты Ф-1.

 

Местный житель, который ранее был судим, объяснил, что украл гранаты у незнакомых людей.

Полиция начала криминальное производство по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, мужчину, который в 2015 году в Измаиле Одесской области бросил в сотрудников полиции осколочную гранату, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове