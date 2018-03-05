В Броварах мужчина из-за уличной ссоры устроил стрельбу, двое пострадавших

На коллаже - задержанный и изъятое у него оружие

Полицейские по горячим следам задержали стрелка, ранившего двух человек в Броварах (Киевская область).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской области.

На горячую линию полиции ночью поступило сообщение о стрельбе в Броварах, в результате которого пострадали двое мужчин, а виновник скрылся.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого на одной из улиц города. Им оказался 20-летний юноша.

"Во время поверхностного осмотра в сумке молодого правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших доставили в больницу.

Пистолет изъяли и отправили на экспертизу. В случае доказательства вины задержанного, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киевские области в селе Залесье Броварского района местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по людям.