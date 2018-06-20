20 июня 2018, среда

В Броварах горит пятиэтажный жилой дом

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Жителей дома эвакуируют
Фото: ГСЧС

Жителей дома эвакуируют

В среду, 20 июня, в Броварах Киевской области начался пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина, 16.

По данным спасателей, горит крыша, площадь пожара составляет 1200 кв. м.

На данный момент идет локализация огня. К тушению пожара привлекли дежурные караулы из Киева и Борисполя.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что жителей эвакуируют.

По состоянию на 13:30 пострадавших в результате пожара нет. На месте инцидента находятся медики.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

 

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