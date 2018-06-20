В Броварах горит пятиэтажный жилой дом

В среду, 20 июня, в Броварах Киевской области начался пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина, 16.
По данным спасателей, горит крыша, площадь пожара составляет 1200 кв. м.
На данный момент идет локализация огня. К тушению пожара привлекли дежурные караулы из Киева и Борисполя.
В пресс-службе полиции региона сообщили, что жителей эвакуируют.
По состоянию на 13:30 пострадавших в результате пожара нет. На месте инцидента находятся медики.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.
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