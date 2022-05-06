В Броварах запретили деятельность УПЦ МП на период военного положения — мэр 6 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Фото:news.church.ua)

Решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность УПЦ МП на территории общины.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

По его словам, это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут собрания, митинги, ходы и все другие массовые мероприятия.

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«Срок действия запрета – на весь период военного положения», – отметил он.

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