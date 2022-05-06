В Броварах запретили деятельность УПЦ МП на период военного положения — мэр

6 мая, 16:02
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Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Фото:news.church.ua)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Фото:news.church.ua)

Решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность УПЦ МП на территории общины.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

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По его словам, это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут собрания, митинги, ходы и все другие массовые мероприятия.

Видео дня
https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/3154142038190794

«Срок действия запрета – на весь период военного положения», – отметил он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   УПЦ МП Бровары Война России против Украины

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