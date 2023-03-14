Зверства армии РФ. В Киевской области российские снайперы издевались над 4-летним ребенком и изнасиловали его мать 14 марта, 15:36 Украина обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой (Фото:Ukraine’s Prosecutor General’s office/Handout via REUTERS)

Украина обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы украинской прокуратуры.

В материалах, с которыми ознакомились журналисты, прокуроры описывают серию сексуальных преступлений, которые, вероятно, совершила российская 15-я отдельная мотострелковая бригада в четырех домах в Броварском районе в марте 2022 года.

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В документах говорится, что 13 марта двое снайперов 28 и 32 лет ворвались во двор дома молодой семьи в Броварах под Киевом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала россияне избили отца металлической кастрюлей, затем заставили опуститься на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что «сделает из нее женщину», прежде чем над ней издевались. Семья выжила.

В прокуратуре заявили, что после нападения на эту семью двое солдат вошли в дом по соседству. Там они избили пожилую пару, изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. В другом месте, где проживали несколько семей, российские солдаты согнали всех на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и ее мать.

По информации ведомства, все жертвы выжили и получают психологическую и медицинскую помощь.

По данным прокуроров, один из снайперов-насильников погиб, а другой по имени Евгений Чернокнижный вернулся в Россию.

Фото: Ukraine's Prosecutor General's office/Handout via REUTERS

Журналисты обратились в прокуратуру с просьбой назвать имена обоих солдат, прокуратура назвала только имя младшего.



Также журналисты позвонили по его номеру в онлайн-базах данных. Человек, назвавшийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер.

«Он умер. Вы никак не можете с ним связаться. Это все, что я могу сказать», — сказал мужчина, плача.

Министерство обороны РФ не ответило на запрос о комментариях. Телефонные номера 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ не работали. Два офицера Самарского гарнизона, в состав которого входит бригада, не смогли предоставить контакты подразделения, а один из них заявил Reuters, что они засекречены.