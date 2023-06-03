Попала под электропоезд. В Броварах погибла 19-летняя девушка

3 июня, 23:07
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В Броварах 19-летняя девушка попала под электропоезд (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

В Броварах 19-летняя девушка попала под электропоезд (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

В Броварах в субботу, 3 июня, произошел несчастный случай: 19-летняя девушка погибла, попав под поезд. Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.

Там сообщили, что инцидент произошел около 18:45. Электропоезд двигался в сторону Броваров, но внезапно на пути вышла 19-летняя девушка.

Сообщается, что машинист попытался остановить поезд, применив экстренное торможение, однако не успел вовремя остановиться. Девушка погибла на месте от телесных повреждений.

Видео дня

На месте инцидента работает полиция.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Киевская область Несчастный случай Электропоезда

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