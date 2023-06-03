Попала под электропоезд. В Броварах погибла 19-летняя девушка 3 июня, 23:07 В Броварах 19-летняя девушка попала под электропоезд (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

В Броварах в субботу, 3 июня, произошел несчастный случай: 19-летняя девушка погибла, попав под поезд. Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.

Там сообщили, что инцидент произошел около 18:45. Электропоезд двигался в сторону Броваров, но внезапно на пути вышла 19-летняя девушка.

Сообщается, что машинист попытался остановить поезд, применив экстренное торможение, однако не успел вовремя остановиться. Девушка погибла на месте от телесных повреждений.

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На месте инцидента работает полиция.