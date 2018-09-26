26 сентября 2018, среда

В Бродах поезд протаранил Ниву, пытавшуюся проскочить железнодорожный переезд

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В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Нивы

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Нивы

Во вторник ночью, 25 сентября, в городе Броды Львовской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля Нива.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, инцидент произошел на улице Львовской, когда находившийся за рулем машины 20-летний местный житель выехал на пешеходный переход железнодорожного переезда.

В результате столкновения с поездом Нива получила серьезные повреждения, а ее водитель был госпитализирован в реанимационное отделение с  черепно-мозговой травмой. Пассажир автомобиля біл также травмирован.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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