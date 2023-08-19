В британской разведке назвали проблему, с которой сталкиваются обе стороны по всей линии фронта 19 августа, 09:32 ВСУ отбивают атаку оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

В британской разведке считают, что как Вооруженные силы Украины, так и российские оккупанты сталкиваются с «одинаковым вызовом»: в попытках победить хорошо укрепленные войска применяют ограниченное количество доступных сил для начала новых наступлений.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 19 августа.

По данным отчета, в течение последней недели большая часть линии фронта оставалась неизменной, однако на юге украинские войска смогли продвинуться вдоль реки Мокрые Ялы, «обезопасив» освобожденное накануне село Урожайное, несмотря на жесткое сопротивление россиян.

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На севере армия РФ продолжала обстрелы в районе Купянска, но не достигли значительного прогресса.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Инфографика: NV

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед". Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.